கிரிக்கெட்

புனேயில் நடக்க உள்ள ஒரு நாள் போட்டியை பார்க்க ரசிகர்களுக்கு அனுமதி இ்ல்லை - மராட்டிய கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + Fans not allowed to watch one-day match in Pune - Maratha Cricket Association

புனேயில் நடக்க உள்ள ஒரு நாள் போட்டியை பார்க்க ரசிகர்களுக்கு அனுமதி இ்ல்லை - மராட்டிய கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவிப்பு