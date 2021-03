கிரிக்கெட்

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரி கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார் + "||" + Indian cricket coach Ravi Shastri has been vaccinated against corona

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் ரவிசாஸ்திரி கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார்