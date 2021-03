கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்: ரிஷாப் பண்ட் அபார சதத்தால் முன்னிலை பெற்றது இந்தியா - வாஷிங்டன் சுந்தரும் கலக்கல் + "||" + Last Test against England: Rishabh Pund by a huge margin Leading India - Washington Sundarbans

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்: ரிஷாப் பண்ட் அபார சதத்தால் முன்னிலை பெற்றது இந்தியா - வாஷிங்டன் சுந்தரும் கலக்கல்