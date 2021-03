கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட் அணிகளின் தரவரிசையில் ‘நம்பர் ஒன்’ இடத்தை பிடிக்க இந்தியாவுக்கு வாய்ப்பு + "||" + In the rankings of over 20 cricket teams To capture the number one spot Opportunity for India

20 ஓவர் கிரிக்கெட் அணிகளின் தரவரிசையில் ‘நம்பர் ஒன்’ இடத்தை பிடிக்க இந்தியாவுக்கு வாய்ப்பு