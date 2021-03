கிரிக்கெட்

இந்தியா-இங்கிலாந்து மோதும் 3-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஆமதாபாத்தில் இன்று நடக்கிறது + "||" + The 3rd Twenty20 cricket match between India and England will be played in Ahmedabad today

