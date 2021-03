கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர்: இந்திய அணியில் பிரசித் கிருஷ்ணா, சூர்யகுமார், குருணல் பாண்ட்யா + "||" + One day cricket series against England: Prasidh Krishna, Suryakumar, Kurunal Pandya in the Indian team

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர்: இந்திய அணியில் பிரசித் கிருஷ்ணா, சூர்யகுமார், குருணல் பாண்ட்யா