கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்: காயம் காரணமாக இங். வீரர் ஆர்ச்சர் விலகல் + "||" + India vs England: Jofra Archer Ruled Out Of ODI Series vs India, To Miss Start Of IPL 2021

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்: காயம் காரணமாக இங். வீரர் ஆர்ச்சர் விலகல்