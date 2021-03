கிரிக்கெட்

ஒரே ஓவரில் 6 சிக்சர் அடித்து இலங்கை வீரர் திசரா பெரேரா சாதனை + "||" + Sri Lanka's Thisara Perera hits 6 sixes in one over

