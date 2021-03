கிரிக்கெட்

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: 2-வது ஆட்டத்திலும் நியூசிலாந்து வெற்றி + "||" + 20 over cricket against Bangladesh: New Zealand win 2nd match

வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: 2-வது ஆட்டத்திலும் நியூசிலாந்து வெற்றி