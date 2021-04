கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை போட்டிக்கு கூடுதல் வீரர்களை தேர்வு செய்ய ஐ.சி.சி. அனுமதி + "||" + The ICC has decided to select additional players for the World Cup Permission

உலக கோப்பை போட்டிக்கு கூடுதல் வீரர்களை தேர்வு செய்ய ஐ.சி.சி. அனுமதி