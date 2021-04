கிரிக்கெட்

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தான் அணி கடைசி பந்தில் வெற்றி + "||" + One-day cricket against South Africa: Pakistan win the last ball

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தான் அணி கடைசி பந்தில் வெற்றி