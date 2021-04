கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுக்குமா தென்ஆப்பிரிக்கா? 2-வது ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது. + "||" + Will South Africa retaliate against Pakistan? The 2nd one day match is happening today

பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுக்குமா தென்ஆப்பிரிக்கா? 2-வது ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது.