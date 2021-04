கிரிக்கெட்

அரைமணி நேரத்திற்கு முன்பாக ஆட்டம் தொடங்குவது முதலில் பந்து வீசும் அணிக்கே சாதகம் - சென்னை கேப்டன் டோனி சொல்கிறார் + "||" + Chennai captain Tony says it is better for the team to bowl first than half an hour before the start of the match.

அரைமணி நேரத்திற்கு முன்பாக ஆட்டம் தொடங்குவது முதலில் பந்து வீசும் அணிக்கே சாதகம் - சென்னை கேப்டன் டோனி சொல்கிறார்