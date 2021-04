கிரிக்கெட்

ஹர்திக் பாண்ட்யா விரைவில் பந்து வீசுவார் மும்பை அணியின் இயக்குனர் ஜாகீர்கான் தகவல் + "||" + Hardik Pandya will bowl soon Director of the Mumbai team Zakir Khan Info

ஹர்திக் பாண்ட்யா விரைவில் பந்து வீசுவார் மும்பை அணியின் இயக்குனர் ஜாகீர்கான் தகவல்