கிரிக்கெட்

ஒரு ரன் ஓட மறுத்து கடைசி பந்தை சந்திக்க சாம்சன் எடுத்த முடிவு சரிதான்; ராஜஸ்தான் அணி இயக்குனர் சங்கக்கரா பேட்டி + "||" + Samson's decision to face the last ball by refusing to run a run was right; Interview with Rajasthan team director Sangakkara

ஒரு ரன் ஓட மறுத்து கடைசி பந்தை சந்திக்க சாம்சன் எடுத்த முடிவு சரிதான்; ராஜஸ்தான் அணி இயக்குனர் சங்கக்கரா பேட்டி