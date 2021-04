‘விஸ்டன்’ பட்டியலில் இடம்பெற்ற சச்சின்–விராட்கோலி

கிரிக்கெட்

‘விஸ்டன்’ பட்டியலில் இடம்பெற்ற சச்சின்–விராட்கோலி + "||" + Virat Kohli named Wisden Almanack’s ODI cricketer of the 2010s; Tendulkar, Kapil also awarded

‘விஸ்டன்’ பட்டியலில் இடம்பெற்ற சச்சின்–விராட்கோலி