கிரிக்கெட்

196 ரன் இலக்கை விரட்டிப்பிடித்து பஞ்சாப்பை வீழ்த்தியது டெல்லி + "||" + Delhi chased down the target of 196 to beat Punjab

