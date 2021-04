கிரிக்கெட்

‘அதிக ரன் குவித்தாலும் எதிரணிக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டியது முக்கியமானதாகும்’; சென்னை அணியின் கேப்டன் டோனி அறிவுரை + "||" + ‘It is important to value the opponent even if he accumulates more runs’; Chennai team captain Dhoni advice

