கிரிக்கெட்

‘தோல்விக்கு நானே முழு பொறுப்பு ஏற்கிறேன்’ - ஐதராபாத் அணியின் கேப்டன் வார்னர் பேட்டி + "||" + ‘I take full responsibility for the defeat’ - Interview with Hyderabad captain Warner

‘தோல்விக்கு நானே முழு பொறுப்பு ஏற்கிறேன்’ - ஐதராபாத் அணியின் கேப்டன் வார்னர் பேட்டி