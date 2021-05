கிரிக்கெட்

கொரோனா பாதிப்பால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட ஐ.பி.எல். தொடரை 20 ஓவர் உலக கோப்பை போட்டியையொட்டி நடத்த முயற்சி; சேர்மன் பிரிஜேஷ் பட்டேல் தகவல் + "||" + IPL postponed due to corona injury Attempt to host the series 20-over World Cup; Information by Chairman Brijesh Patel

