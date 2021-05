கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். போட்டியை முழுமையாக நடத்த முடியாமல் போனால் ரூ.2500 கோடி இழப்பீடு: எந்த கிரிக்கெட் வீரரும் கொரோனா தடுப்பு விதியை மீறவில்லை; இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் கங்குலி பேட்டி + "||" + IPL Rs 2,500 crore compensation for failure to run the match in full: No cricketer has violated the Corona restraining order; Interview with Indian Cricket Board Chairman Ganguly

ஐ.பி.எல். போட்டியை முழுமையாக நடத்த முடியாமல் போனால் ரூ.2500 கோடி இழப்பீடு: எந்த கிரிக்கெட் வீரரும் கொரோனா தடுப்பு விதியை மீறவில்லை; இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் கங்குலி பேட்டி