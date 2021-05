கிரிக்கெட்

பெண்கள் பிக்பாஷ் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஷபாலி வர்மா, ராதா யாதவ் பங்கேற்கிறார்கள் + "||" + Shabali Verma and Radha Yadav take part in the women's Big Bash cricket tournament

பெண்கள் பிக்பாஷ் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஷபாலி வர்மா, ராதா யாதவ் பங்கேற்கிறார்கள்