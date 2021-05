கிரிக்கெட்

இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளராக ரமேஷ் பவார் நியமனம் + "||" + Ramesh Pawar has been appointed as the coach of the Indian women's cricket team

