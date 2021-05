கிரிக்கெட்

பந்துவீச முடியவில்லை என்றால் இந்திய அணியில் இடம் பெற ஹர்திக் பாண்ட்யா தகுதியற்றவர் முன்னாள் தேர்வு குழு உறுப்பினர் சரன்தீப்சிங் சொல்கிறார் + "||" + In the Indian team To get space Hardik Pandya is ineligible Says Sarandeep Singh

