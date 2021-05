கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டின் போது ெகாரோனா பாதிப்பு எப்படி, யார் மூலம் வந்தது என்பதே தெரியவில்லை - அனுபவங்களை பகிரும் எல்.பாலாஜி, வருண் + "||" + IPL How Corona Affects During Cricket, Not sure who came through - L. Balaji, Varun sharing experiences

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டின் போது ெகாரோனா பாதிப்பு எப்படி, யார் மூலம் வந்தது என்பதே தெரியவில்லை - அனுபவங்களை பகிரும் எல்.பாலாஜி, வருண்