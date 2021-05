டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணி வீரர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள்

கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணி வீரர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் + "||" + The Indian players will be isolated before the Test Championship final

டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணி வீரர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள்