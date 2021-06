கிரிக்கெட்

வெளிநாட்டு வீரர்கள் விலகினாலும் ஐ.பி.எல். போட்டி நடக்கும் - இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதி + "||" + IPL despite foreign players withdrawing The match will take place - confirmed by the Indian Cricket Board

வெளிநாட்டு வீரர்கள் விலகினாலும் ஐ.பி.எல். போட்டி நடக்கும் - இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதி