கிரிக்கெட்

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அரங்கில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போன்று இந்திய அணியால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது - கவாஸ்கர் சொல்கிறார் + "||" + Indian team cannot dominate international Test cricket like West Indies - Gavaskar says

சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அரங்கில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போன்று இந்திய அணியால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது - கவாஸ்கர் சொல்கிறார்