கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் இருந்து அமீரகத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது + "||" + The 20-over World Cup cricket tournament is being shifted from India to the United Arab Emirates

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் இருந்து அமீரகத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது