கிரிக்கெட்

ஃபீல்டிங் செய்யும் போது சக வீரருடன் மோதியதில் டு பிளசிஸ் காயம்: மருத்துவமனையில் பரிசோதனை + "||" + Faf du Plessis shifted to hospital for tests after colliding with player during PSL match while fielding

ஃபீல்டிங் செய்யும் போது சக வீரருடன் மோதியதில் டு பிளசிஸ் காயம்: மருத்துவமனையில் பரிசோதனை