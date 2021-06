கிரிக்கெட்

மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலும் ஷபாலி வர்மா இந்திய அணியில் முக்கிய வீராங்கனையாக இருப்பார் + "||" + In all three forms of cricket Shabali Verma In the Indian team Will be the main player

