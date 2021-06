கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து யூனிஸ்கான் விலகல் + "||" + From the post of batting coach of the Pakistan team Uniscon deviation

பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து யூனிஸ்கான் விலகல்