கிரிக்கெட்

வெஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: தென்ஆப்பிரிக்க அணி தொடரை கைப்பற்றியது + "||" + Test against West Indies: The South African team captured the series

வெஸ்ட்இண்டீசுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: தென்ஆப்பிரிக்க அணி தொடரை கைப்பற்றியது