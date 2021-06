கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் இருந்து அமீரகத்துக்கு மாற்றப்படலாம் ஜெய் ஷா தகவல் + "||" + Over 20 World Cup Cricket Tournament From India May be transferred to the United States Jai Shah Info

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் இருந்து அமீரகத்துக்கு மாற்றப்படலாம் ஜெய் ஷா தகவல்