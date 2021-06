கிரிக்கெட்

இலங்கை கிரிக்கெட் தொடர் திறமையை வெளிப்படுத்த இந்திய இளம் வீரர்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு - கேப்டன் தவான் பேட்டி + "||" + A great opportunity for young Indian players to showcase the talent of the Sri Lankan cricket series

