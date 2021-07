கிரிக்கெட்

இலங்கை வந்துள்ள இந்திய அணி வலுவானது: ரணதுங்கா விமர்சனத்திற்கு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் விளக்கம் + "||" + Sri Lanka vs India: Indian Team Touring Sri Lanka Strong Squad, Not Second-String Side, Says Sri Lanka Cricket

இலங்கை வந்துள்ள இந்திய அணி வலுவானது: ரணதுங்கா விமர்சனத்திற்கு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் விளக்கம்