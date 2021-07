கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: ஒரே பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் + "||" + Over 20 World Cup Cricket: India, Pakistan in the same division

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: ஒரே பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான்