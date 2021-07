கிரிக்கெட்

டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட்: சேலம் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி + "||" + Chepauk Super Gillies won by 4 wickets against Salem in TNPL

டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட்: சேலம் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி