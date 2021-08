கிரிக்கெட்

என் வாழ்கையிலே இவர்களுக்கு பந்து வீசுவது தான் மிகவும் சவலாக இருந்தது: முத்தையா முரளிதரன் + "||" + For Sachin, there was no fear to bowl as he won't hurt you like Sehwag or Lara: Muralitharan

