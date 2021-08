ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்; பெங்களூரு அணியின் பயிற்சியாளர் மாற்றம் - புதிய வீரர்கள் தேர்வு

மும்பை,

கொரோனாவால் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட 14-வது ஐ.பி.எல் கிரிக்கெட் தொடரின் எஞ்சிய 31 ஆட்டங்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய், அபுதாபி, சார்ஜா ஆகிய நகரங்களில் அடுத்த மாதம் (செப்டம்பர்) 19-ந்தேதி முதல் அக்டோபர் 15-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.

இந்த நிலையில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் துணைத் தலைவர் ராஜேஷ் மேனன் இன்று காணொலி வாயிலாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அணியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து அவர் விவரித்தார்.

அதன்படி பெங்களூரு அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து சைமன் கேடிச் விலகியுள்ளார் என்றும் அணியின் கிரிக்கெட் செயல்பாடுகளுக்கான இயக்குநர் மைக் ஹெசன் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பைக் கூடுதலாக வகிக்கவுள்ளார் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

பெங்களூரு அணியிலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஆடம் ஸாம்பாவுக்குப் பதில் இலங்கையின் வனிந்து ஹசரங்கா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். டேனியல் சாம்ஸுக்குப் பதில் மற்றொரு இலங்கை பந்துவீச்சாளர் துஷ்மந்தா சமீரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஃபின் ஆலெனுக்குப் பதில் டிம் டேவிட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

🔊 ANNOUNCEMENT 🔊@CoachHesson takes over as head coach for the remainder of #IPL2021 after Simon Katich made himself unavailable due to personal reasons. #PlayBold#WeAreChallengerspic.twitter.com/MQ8ErjqMZI