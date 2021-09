கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 4-வது டெஸ்ட்: ரோகித் சர்மா சதத்தால் சிக்கலில் இருந்து மீண்டது இந்தியா + "||" + 4th Test against England: India recover from trouble by Rohit Sharma's century

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 4-வது டெஸ்ட்: ரோகித் சர்மா சதத்தால் சிக்கலில் இருந்து மீண்டது இந்தியா