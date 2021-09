கிரிக்கெட்

மைதானத்துக்குள் புகுந்த நாய் பந்தை கவ்விக் கொண்டு ஓடியதால் ஆட்டம் சிறிது நேரம் நிறுத்தம் + "||" + Cricket match halted as dog steals ball, lets it go after receiving strokes from batter: Watch

மைதானத்துக்குள் புகுந்த நாய் பந்தை கவ்விக் கொண்டு ஓடியதால் ஆட்டம் சிறிது நேரம் நிறுத்தம்