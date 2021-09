கிரிக்கெட்

பாதியில் நிறுத்தப்பட்டு நாளை மீண்டும் தொடங்கும் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் 8 அணிகளின் நிலை என்ன? + "||" + IPL halted in half and resumes tomorrow. What is the status of 8 teams in cricket?

பாதியில் நிறுத்தப்பட்டு நாளை மீண்டும் தொடங்கும் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் 8 அணிகளின் நிலை என்ன?