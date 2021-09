கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலக கோப்பையுடன் ரவிசாஸ்திரி பதவி காலம் முடிகிறது: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் யார்? கும்பிளேவுக்கு வாய்ப்பு + "||" + Ravi Shastri's tenure ends with 20-over World Cup: Who is the next coach of the Indian cricket team? Opportunity for Kumble

20 ஓவர் உலக கோப்பையுடன் ரவிசாஸ்திரி பதவி காலம் முடிகிறது: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் அடுத்த பயிற்சியாளர் யார்? கும்பிளேவுக்கு வாய்ப்பு