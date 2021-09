கிரிக்கெட்

கொரோனா பாதிப்பால் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டி இன்று மீண்டும் தொடக்கம் - சென்னை-மும்பை அணிகள் துபாயில் மோதல் + "||" + IPL halted in half due to corona injury Cricket match resumes today - Chennai-Mumbai clash in Dubai

