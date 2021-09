கிரிக்கெட்

பந்து வீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்ட சஞ்சு சாம்சனுக்கு 12 லட்சம் அபராதம் + "||" + Sanju Samson fined Rs 12 lakh for taking too long to bowl

