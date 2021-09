கிரிக்கெட்

பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஐதராபாத் பந்துவீச்சு தேர்வு + "||" + Sunrisers Hyderabad have won the toss and have opted to field aginst Punjab

பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஐதராபாத் பந்துவீச்சு தேர்வு