கிரிக்கெட்

150-ரன்கள் அடித்திருந்தால் நல்ல ஸ்கோராக இருந்திருக்கும்; தோல்விக்கு பிறகு டோனி பேட்டி + "||" + We were looking to get closer to 150

150-ரன்கள் அடித்திருந்தால் நல்ல ஸ்கோராக இருந்திருக்கும்; தோல்விக்கு பிறகு டோனி பேட்டி