20 ஓவர் உலகக்கோப்பை: இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சி அக்டோபர் 13ல் வெளியீடு

மும்பை

20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி வரும் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஓமனில் நடைபெறுகிறது.

இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை அக்டோபர் 24 ல் எதிர்கொள்கிறது .

ஒவ்வொரு உலக கோப்பைக்கும் இந்திய அணி புதிய ஜெர்சியை அணிந்து விளையாடுவது வழக்கம்.அதன்படி இந்த உலக கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியின் புதிய ஜெர்சி வரும் அக்டோபர் 13 ல் வெளியிடப்படும் என்று (பி சி சி ஐ ) தெரிவித்துள்ளது .

The moment we've all been waiting for!



Join us for the big reveal on 13th October only on @mpl_sport. 🇮🇳



Are you excited? 🥳 pic.twitter.com/j4jqXHvnQU