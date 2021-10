கிரிக்கெட்

ஹர்திக் பாண்டியா பந்து வீசுவாரா? டி 20 அணியில் கூடுதல் வேகப்பந்து வீச்சாளரை சேர்க்க ஆலோசனை + "||" + Will Hardik Pandya bowl in T20 World Cup? Talks on to include additional fast bowler in squad by October 15

ஹர்திக் பாண்டியா பந்து வீசுவாரா? டி 20 அணியில் கூடுதல் வேகப்பந்து வீச்சாளரை சேர்க்க ஆலோசனை